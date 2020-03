Insieme al Wwf, in tempo di coronavirus, anche quest’anno torna Earth Hour.

Un’ora per la Terra , un’ora per l’Italia, l’evento globale del Wwf sul clima, sabato sera 28 marzo, diventa una grande mobilitazione digitale. Difendere la salute del pianeta significa difendere la salute dell’umanità.

Earth Hour quest’anno arriva in un momento particolare e drammatico, caratterizzato dall’emergenza legata al contagio da Covid-19 che impone a tutti i cittadini italiani e a quelli di moltissimi altri paesi misure di sicurezza straordinarie come richiesto dai governi. Sarà Sabato 28 marzo alle ore 20,30 l’evento globale del WWF che da un lato mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi climatica e il riscaldamento globale attraverso lo spegnimento per un’ora dei principali monumenti a livello globale, e dall’altro punta a coinvolgere direttamente i cittadini attraverso un gesto semplice e concreto: spegnere la luce della propria abitazione per un’ora. “L’Ora della Terra quest’anno sarà diversa dal solito – afferma la presidente del WWF Italia, Donatella Bianchi – Purtroppo, non potranno esserci piazze gioiose ed eventi popolari ma ci sarà comunque una voce forte che chiede di invertire la rotta puntando con decisione la nostra prua verso un futuro sostenibile. La parola chiave di Earth Hour quest’anno è “insieme”. Insieme possiamo vincere la sfida che il nostro Paese, con tutto il Pianeta sta affrontando contro una emergenza sanitaria senza precedenti. Insieme possiamo lottare contro il cambiamento climatico in atto che mette in pericolo la salute della terra così come la nostra salute di esseri umani. Insieme possiamo chiedere alle istituzioni, all’economia e agli individui un’assunzione di responsabilità verso il futuro, attuando concretamente l’Accordo di Parigi sul clima e impegnandosi, insieme, per un New Deal for People and Nature che scriva nuove regole per il nostro rapporto con il pianeta”.

Per tale ragione il WWF Italia ha deciso di trasformare la consueta festa di piazza in una grande attivazione digitale che punta a coinvolgere quanti più cittadini possibile nella lotta al cambiamento climatico. “Un’ora per la Terra, un’ora per l’Italia” È questo il titolo che il WWF Italia ha voluto dare alla maratona di spegnimenti che caratterizzerà la giornata del 28 marzo e al quale tutti i cittadini possono partecipare postando sui propri profili social il video della propria giornata per il clima con gli hastag #EarthHour #UnOraPerItalia.

Alla maratona parteciperanno tanti amici del WWF che non faranno mancare il proprio sostegno ad una causa importantissima per il futuro del Pianeta e dell’umanità. Un messaggio di speranza per superare al più presto questo momento di grande difficoltà per il nostro Paese e contribuire tutti insieme a difendere la salute del Pianeta. “Dalla salute del Pianeta – dichiara Claudio d’Esposito del WWF Terre del Tirreno – dipende la salute dell’umanità e quindi anche la nostra salute. Così come ha messo in luce l’ultimo report del WWF Italia (Pandemie, l’effetto Boomerang della distruzione degli ecosistemi)la relazione tra la perdita di Natura e le epidemie è fortissima e il cambiamento climatico in atto è tra le principali cause di perdita di biodiversità. I disboscamenti, anche urbani, aggravano enormemente la situazione: la possibilità di insorgenza di patologie respiratorie e polmonari è stata messa in relazione in alcune regioni con la pessima qualità dell’aria! Esiste una sola salute… unica… quella dell’Ambiente e quella dell’Uomo!”

Anche in questa situazione di emergenza , oltre ai patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ad Earth Hour 2020 è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica come riconoscimento per il valore della manifestazione.

Dalle 20:30 alle 21:30 in Italia si spegneranno le luci dei principali luoghi simbolo delle città italiane, in particolare a Roma si spegneranno le luci del Colosseo di San Pietro.Un’ora durante la quale si esibiranno alcuni noti artisti. Dalle prime ore della mattina sui canali web e social del WWF Italia con gli hashtag #EartHour #UnOraPerItalia saranno trasmesse foto e video degli spegnimenti dei luoghi simbolo delle principali città del mondo. Nel corso dell’intera giornata agli spegnimenti si alterneranno contributi musicali di noti artisti e musicisti italiani che interpreteranno brani (propri o cover) ispirati alla natura. Anche per questa edizione, Sofidel sarà vicina a WWF promuovendo l’iniziativa e sensibilizzando i suoi stakeholder. L’azienda, nota in Italia e in Europa in particolare per il brand Regina, è partner WWF da oltre 10 anni nell’ambito del programma internazionale Climate Savers per la riduzione volontaria delle emissioni climalteranti e sostiene il programma educativo digitale “Mi Curo di Te – Il gesto di ognuno per il Pianeta di tutti”. Prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus, oltre 90 comuni in tutta Italia avevano risposto all’invito del WWF e aderito a Earth Hour 2020, purtroppo la crisi sanitaria che stiamo vivendo non permetterà a molti comuni di partecipare con l’effettivo spegnimento di un monumento, di una piazza o luogo simbolo della città, ma il WWF Italia ci tiene a ringraziarli per l’importante interesse dimostrato e ad esprimere loro la piena vicinanza in questo momento così difficile. Una conferma importante tuttavia è arrivata da Napoli, dove grazie agli attivisti del WWF si sta svolgendo una campagna di mobilitazione sull’ambiente e la sostenibilità delle nostre scelte quotidiane attraverso Facebook e Instagram: dal risparmio idrico alla raccolta differenziata, dalla spesa alla plastica al risparmio energetico, attraverso divertenti video su youtube. – 23 marzo 2020 – salvatorecaccaviello

Fonte: WWF