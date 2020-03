Incertezza sul campionato di B:come finira…

Ed ora come finirà questo campionato di serie B? Se lo chiedono in tanti dopo questo stop forzato per la pandemia coronavirus che ha messo in ginocchio praticamente tutto. E se appena dieci giorni fa si giocava ancora, anche se l’ultimo turno ha visto gli stadi praticamente vuoti per le porte sbarrate, oggi azzardare previsioni su un futuro che sembra davvero nebuloso non ci sembra il caso. Si perchè non ci sono certezze e quel buio che c’è sotto questo tunnel non accenna a riportarci alla luce. E’ chiaro che la salute delle persone (in questo caso dei calciatori) è al primo posto di ogni futura considerazione ma se non si esce da questa situazione ben difficilmente si potrà dire se riprende (o riprenderà) il campionato di serie B. Al momento quella previsione del 3 aprile, giorno fissato per una eventuale ripresa ci sembra del tutto lontana nel senso che con tutte le squadre di calcio praticamente ferme si dovrebbero fare dei programmi da parte delle società per tornare a lavorare. Ma quando? Siamo già al 18 marzo, tredici giorni per finire questo mese ma il tempo è minimo. Dunque azzardare previsioni non è il caso per cui si pensa che si andrà oltre la metà di aprile. Dunque il torneo cadetto riprenderà (o potrebbe riprendere) dopo Pasqua ma con quali modalità? Si ricomincerà dalla 26esima giornata o questa giornata, che era quella prima della sosta andrà in coda.

Insomma per ora non ci sono spiragli anche se in tanti dicono (o pensano) che il torneo addirittura non possa concludersi. Infatti finirebbe con la classifica attuale, con le due promozioni in A, nessuna retrocessione dalla A alla B, campionato maggiore a 22 squadre, serie B senza retrocessioni, play off e play out con 23 squadre visto che dalla C dai tre gironi verrebbero premiate le prime. Fantacalcio o realtà? Chi vivrà vedrà….