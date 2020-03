AL LAVORO CONTRO IL COVID 19

Vorrei potervi raccontare il Covid19 da dietro la mia maschera di protezione, quella che si appanna mentre guido in sirena verso un reparto di rianimazione. Vorrei poter farvi sentire l’ansia che aumenta, il cuore che batte sempre più forte, il respiro che diventa sempre più affannoso e la paura di finire su una macchina che transita in un incrocio, la paura di travolgere una fila di persone fuori ad un supermercato o peggio ancora investire qualcuno che inconsciamente sta facendo jogging con la musica nelle cuffiette e ti attraversa la strada improvvisamente. Vorrei farvi capire quello che prova un autista soccorritore mentre preme l’acceleratore sulle urla concitate dei colleghi “vai…vaii…veloceeeee” ma davanti a te non vedi nulla è tutto appannato e non puoi farci nulla, non puoi fermarti, non puoi toccarti ne puoi pulirti la maschera che è infetta, devi solo correre, muovere gli occhi all’impazzata in quella maschera cercando un piccolo angolo pulito o meno appannato e…sperare che vada ancora una volta tutto bene!

Onore ai medici, agli infermieri, agli oss … onore agli “occhi invisibili” dietro le maschere appannate.