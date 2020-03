Il Supermercato Verde AntiCovid19 con il tetto azzurro e a km0

L’articolo pubblicato oggi dal Signor Ruocco, rappresenta un momento di reazione costruttiva, in un periodo di stravolgimenti radicali per l’Italia e per il mondo intero, che fatalmente metterà in discussione, molte delle scelte del nostro recente passato. La comunità della costiera amalfitana, è stata fin’ora miracolata dalla pandemia di coronavirus, ma vive quotidianamento l’assedio su tutti i suoi confini, da Molina a Cava de’ Tirreni, da Sorrento a Vico Equense, da Corbara a Sant’Egidio. Sulla sollecitazione del coraggioso Ruocco, propongo la lettura di un mio vecchio articolo, pubblicato su questo giornale qualche anno fa, che alla luce degli avvenimenti di oggi, acquista un sapore tutto nuovo… È sotto gli occhi di tutti che l’epidemia in corso, ha reso necessario lo spargimento di massicce dosi di disinfettanti su tutto il territorio italiano, prospettano scenari non tanto rassicuranti per la salubrità dei nostri prodotti agricoli. L’articolo in questione parlava proprio dell'”invenzione” del Supermercato Smart:

Dei giovani agronomi hanno elaborato un progetto davvero innovativo. Partendo dall’interesse crescente dei consumatori per i prodotti bio nonché dall’esigenza crescente di occasioni di vivere all’aria aperta di chi vive in città, hanno ideato uno speciale campo, coltivato con i sistemi dell’agricoltura biologica, aperto al pubblico: un Supermercato a cielo aperto!

Ortaggi e frutta vengono raccolti direttamente dalle mani dei visitatori, poi all’uscita dal campo, il tutto viene pesato per l’acquisto finale, proprio come in un vero supermercato. Susine, ciliegie, albicocche, fichi, more e mirtilli, oltre alle molteplici varietà di prodotti dell’orto: differenti per tempi di maturazione, sapori e profumi.

Una bella idea proprio da copiare soprattutto per quei territori, come anche i terrazzamenti della costiera amalfitana, dove la coltivazione dei terreni è stata massicciamente abbandonata a favore di attività turistiche intensive che finiscono per subire un inarestabile degrado orografico ed idrogeologico. L’idea di offrire un momento di divertimento al turista ed all’utente locale, oltre che un’alternativa di acquisto per il consumatore evoluto, si unirebbe al vantaggio di riportare a nuova vita tutti i terreni abbandonati all’incuria.

Il Biosupermercato, un luogo bello, sano e sicuro, dove adulti e bambini, potrebbero scoprire la bellezza dei fiori e delle piante, raccogliere i frutti al momento giusto e soprattutto fare una acquisto “esperenziale” oltre che salutare.

Si passeggerebbe tra i filari, sulla testa il cielo azzurro invece dei neon ed i cestini al posto dei carrelli, scegliendo la frutta e gli ortaggi: si coglie e poi si paga all’uscita in base al peso!

La coltivazione potrebbe seguire i ritmi naturali di maturazione dei frutti, direttamente sulle piante, ricchi di sapori, profumi e sostanze nutritive, senza aggiungere altro… Scegliere frutta e verdura di stagione, coltivate anche biologicamente, fa bene alla nostra salute ed al nostro benessere, ma anche all’ambiente.

I motivi non sono affatto pochi!

Il bio inquina meno e rispetta il pianeta infatti ogni ettaro coltivato secondo il metodo biologico riduce le emissioni di CO2 di cui l’agricoltura è responsabile per il 58%. Non si usano fertilizzanti o antiparassitari chimici, i cui residui, ce li ritroviamo in tavola oltre che nell’ambiente, dai terreni alle falde acquifere fino in mare. Dei pesticidi, solo l’1 per mille di prodotto usato, agisce effettivamente sugli insetti nocivi mentre il restante si disperde in natura, contaminando tutto.

Con il bio si favorisce anche lo sviluppo di insetti utili, selezionando piante resistenti ed alternando le coltivazioni. Così non si impoverisce il terreno e si concima solo con letame e compost. Il bio protegge la biodiversità dato che si coltivano varietà antiche o rare. Non solo per le loro qualità intrinseche di resistenza ma anche per preservare tradizioni e sapori che sono la nostra storia e che meritano di essere tramandati.

Si segue la stagionalità dei prodotti, evitando di coltivare in serre riscaldate artificialmente che incrementano ulteriormente il riscaldamento globale, si utilizzano meno concimi chimici ed i prodotti di stagione sono più gustosi e più ricchi di sostanze nutritive, come vitamine e sali minerali. Ogni anno si sprecano circa un milione di tonnellate di prodotti, perché “fuori standard” o andati a male mentre nel bio un frutto sano viene venduto ugualmente, anche se “bruttino” perché ridurre lo spreco è anche una questione di etica.

I prodotti bio riducono al minimo gli imballaggi creando meno problemi di smaltimento dei rifiuti. Preferire ortaggi a “km zero”, coltivati nelle vicinanze, aiuta a fare meno strada, a limitare i trasporti inquinanti e i problemi di traffico.