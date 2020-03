“Home Workout”ed il Napoli mostra gli allenamenti in casa.

Il 18 Marzo dovrebbe essere il giorno della ripresa degli allenamenti del Napoli e di molte altre squadre ma, sicuramente, ciò non avverrà. I giocatori, però, sono alle prese con gli “Home Workout” ossia con degli esercizi da fare in casa per tenersi in forma. Come dimostrano i video e le foto postati sui social, la quarantena non ha fermato gli allenamenti degli azzurri ma ne ha soltanto modificato la modalità. Naturalmente, in continuo contatto con lo staff medico tramite whatsapp, arrivano le direttive anche su come comportarsi a tavola.