Guida al superamento della patente nautica entro 12 miglia dalla costa – Il manuale più venduto su Amazon Kindle

Pubblicato da Gabriele Di Filippo ed Erminio Mastellone a fine Novembre e presentato a Gennaio nella sala consiliare del Comune di Piano di Sorrento , il manuale “Guida al superamento della patente nautica: come superare i quiz in 10 giorni” è stato il più venduto nella categoria Trasporti e Meccanica per il mese di Febbraio 2020.

Il testo si prefigge di fornire, all’aspirante comandante da diporto, tutta una serie di schemi semplificativi, tabelle riassuntive e trucchi mnemonici relativi agli argomenti oggetto dei quiz ministeriali per il conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa.

Gli argomenti trattati sono stati suddivisi in quattro sezioni: Elementi e funzionamento della nave, Leggi e regolamenti della navigazione da diporto, Navigazione ed Esercizi di carteggio. La particolarità di questo manuale è quella di condensare al suo interno le informazioni esclusivamente necessarie al superamento della prova teorica, al fine di condurre il lettore al conseguimento del titolo di abilitazione nel minor tempo possibile e con ottimi risultati.

Rappresenta, quindi, una sorta di full-immersion nel mondo delle scienze della navigazione che, affiancata allo svolgimento dei 1152 quiz presenti nel database ministeriale, costituisce un’alternativa di preparazione efficace, semplice ed economica.

Un grande risultato per i due giovani di Piano di Sorrento, i quali ci hanno già confermato di stare lavorando ad una seconda edizione che sarà rilasciata entro la fine dell’estate 2020.