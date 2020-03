Graziano Notarnicola vittorioso nel realty “Best Bakery – La migliore pasticceria d’Italia”

Graziano Notarnicola, di origini pugliesi, ma residente da anni a Cava de’ Tirreni, è stato proclamato vincitore della selezione salernitana del reality “Best Bakery – La migliore pasticceria d’Italia” grazie al suo dolce “Tarte au citron”. Numerose sono le esperienza lavorative che ha avuto il ragazzo talentuoso, ma dal 2016 lavora a Cava de’ Tirreni presso il celebre Mademoiselle Charlotte Bistrot Pâtisserie di piazza Vittorio Emanuele.

Il programma è un cooking talent in cui, nel corso di sei settimane, 72 pasticcerie italiane, selezionate nelle città di Milano, Torino, Roma, Napoli, Palermo e Catania, si danno battaglia per vincere il titolo di migliore pasticceria d’Italia, da proclamare nel corso di una puntata in prima serata.

A giudicare i dolci preparati dai pasticcieri in gara vi sono lo spagnolo Paco Torreblanca e il belga Alexandre Bourdeaux, sostituiti nella seconda edizione dall’italiano Alessandro Servida e dallo svizzero Andreas Acherer.