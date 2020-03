Da grande voglio fare il comico. Al via i casting per Made in Sud

Napoli, il 2 marzo 2020 si sono svolti le prime selezioni per l’ edizione 2020 di Made in Sud, a presentarsi sono stati cento candidati di ognì età, provenienti da diverse regioni del Sud, a provinarli Nando Mormone, ideatore del fortunato programma televisivo insieme all’autore storico Paolo Mariconda presso il teatro Cilea. Il prossimo appuntamento con i casting per i futuri cabarettisti è il 16 marzo, gli artisti provinati saranno quelli provenienti dal Centro Nord. In bocca al lupo!

