A Gragnano medico risulta positivo al test Covid-19 – Casola il sindaco invita a rispettare le ordinanze

Nella città della pasta il virus colpisce una donna.

Positiva al coronavirus una dottoressa di Gragnano. A fare scattare l’allarme è stata la febbre.

Il medico, riscontrato il sintomo sospetto, si è attivato per farsi controllare e domenica scorsa alla donna è stato fatto il tampone. Arrivato nella serata di ieri il risultato del Contugno.

Il test positivo ha fatto scattare le misure anti contagio. Il sindaco di Gragnano, Paolo Cimmino, ha ricevuto la comunicazione ufficiale e disposto l’isolamento per la famiglia e chi è entrato in contatto con la dottoressa, che lavora all’Asl. Ai primi sintomi il medico si era già posto in auto-isolamento, come il ginecologo di Gragnano che vive a Napoli ed è stato a casa dai familiari il fine settimana del sei marzo.

Si tratta di una donna, medico neurologo di 60 anni e che lavora presso gli uffici Asl di via Fusco a Torre Annunziata.

Da circa una settimana la dottoressa non lavora, accusando alcuni sintomi riconducibili al virus Covid-19. Sanificati gli uffici in cui la neurologa lavora.

A CASOLA DI NAPOLI VIDEO APPELLO DEL SINDACO

Confermato dal sindaco Costantino Peccerillo in un video un caso di contagio a Casola. Il sindaco del piccolo paese dei Lattari ha informato i cittadini attraverso il web. In campo con un azione volontaria della protezione civile invitando le persone a contatto con la persona in cura a Napoli, ad avere la protezione e rimanere in casa secondo il protocollo della proteione civile. Decidere di restare a casa in autoisolamento per almenoi 15 giorni. Invito a collaborare con le istituzioni e difendere la comunità con la privacy. Tolleranza zero contro chi fa sciacallaggio con foto e video e post sui social. Un ordinanza rigida per una situazione sanitaria di fatto molto difficile al fine di tutelare tutti con comportamenti di educazione civica nell’interesse del paese e di tutti isoggetti a rishio della comunità.