Gragnanese in isolamento a Sorrento. Si tratta di un’assistente infermieristica di cardiologia

Una dei 4 soggetti risultati positivi al tampone per il coronavirus è un’assistente infermieristica dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento. Attualmente si trova in isolamento presso lo stesso noscomio sorrentino, ad annunciarlo è il sindaco di Gragnano Paolo Cimmino:

Comunico alla cittadinanza che sono stato informato dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione ASL Na 3 che un altro nostro concittadino, ad oggi il quarto caso, è risultato positivo al tampone per la ricerca del COVID 19 ed è ricoverata presso l’ospedale di Sorrento.

Si tratta di una cittadina che svolge funzioni di assistenza infermieristica presso l’Ospedale di Sorrento.

Alla nostra concittadina e alla sua famiglia va la vicinanza da parte di tutta la comunità Gragnanese e gli auguri di pronta guarigione.

Ancora una volta invito tutta la cittadinanza a rispettare le disposizione di sicurezza adottate. Rinnovando a tutti un maggior senso di responsabilità e di senso civico.

Nel momento in cui non esistono vaccini e cure certe per affrontare tale epidemia, come medico ribadisco che l’unica prevenzione efficace alla diffusione di questo contagio è stare a casa ed uscire solo nei casi di stretta necessità.

Restiamo a casa!!!

​​​​​​​​​​Il Sindaco