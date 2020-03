Giulia Salemi sogna Positano e ricorda la sua vacanza in Costiera: “Dove vorrei essere”

E’ proprio vero la Costiera amalfitana e Positano lasciano un segno indelebile nel cuore di chiunque sia di passaggio per queste strade da sogno, quasi fiabesche, tra i mille colori delle case a picco sul mare.

La giovane bellezza Giulia Salemi ricorda il suo soggiorno nella Divina, a Positano. E lo fa tramite un post su Instagram: “Dove vorrei essere e quello che vorrei fare in questo momento”, mentre gusta una tipica sfogliatella sullo sfondo della città verticale. L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata a Positano, Ravello e Sorrento per alcuni scatti fotografici fra Costiera amalfitana e Penisola sorrentina.

L’imminente arrivo dell’estate, nonostante l’allarme coronavirus, di sicuro non fermerà i VIP che sognano la Divina Costiera tutto l’anno, tra cui la splendida Giulia.