Giovanni Mandara, da Reggio Emilia grande sostegno a progetti benefici nella sua Tramonti

Da Reggio Emilia a Tramonti con amore, la beneficenza si fa con “gusto”. Giovanni Mandara, pizzaiolo di origini tramontane, donerà il ricavato della vendita delle punte di un pregevole Parmiggiano Reggiano del gennaio 2014 per finanziare dei progetti nel proprio paese, che porta sempre nel cuore: Mandara sosterrà infatti il comune di Tramonti nell’acquisto di un’altalena per disabili ed inoltre darà man forte alla missione dell’Associazione Franco Amato, che sostiene la ricerca sul cancro e sulla SLA.

Il patron della Piccola Piedigrotta, tre spicchi della guida Gambero Rosso, nonché vicepresidente dell’Associazione Pizza Tramonti, oltre ad essere un’artista nel suo campo, si distingue soprattutto per il grande altruismo. Giovanni Mandara con il suo truck, spesso partecipa ad eventi filantropici, ma ricordiamo ad esempio anche quando nel 2016, accompagnato da Antonio Iovieno, portò gioia e sollievo con le sue pizze alle popolazioni terremotate del Centro Italia. Recentemente, anche i grandi festeggiamenti per i trent’anni della Piccola Piedigrotta, avvenuti nel settembre 2019 alla Torre dei Normanni di Maiori, sono serviti a finanziare delle buone cause.