Giovanni Mandara, il Pizzaiuolo on the Road serve il pranzo all’ospedale di Reggio Emilia

Tempi straordinari mostrano la forza e l’unità di un popolo, da Nord a Sud in Italia infatti si sta giocando un importante partita per sconfiggere il coronavirus. Giovanni Mandara, figlio di Tramonti e della Costa d’Amalfi, anche in questa occasione ha voluto dare il proprio sostegno alla sua città adottiva, Reggio Emilia, servendo il pranzo ai pazienti dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.



Il Pizzaiuolo on the Road questa volta è andato a portare sollievo a chi in questo momento sta combattendo in prima linea, unito insieme ad altri ristoratori del reggiano da spirito di solidarietà.Un gesto esemplare, che non può che farci forza ed essere di ispirazione a fare tutti la nostra parte in questo delicato periodo storico per le nostre vite, agendo soprattutto con altruismo.