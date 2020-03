GIORNATA CAMPALE ALL’OSPEDALE DI SORRENTO

Per la prima volta nella storia del nosocomio sorrentino si è operato una azione di espianto organi da un paziente appena deceduto per una emorragia celebrale. L’equipe della rianimazione guidata dalla dott.ssa De Falco, lo staff della chirurgia, organizzati dal coordinatore regionale dott Antonio Somma, hanno intensamente lavorato in sala e fuori, per allertare, approntare e ricevere gli enti predisposto ad accogliere i vari organi. Sono giunte, infatti, ambulanze con medici atte a questo servizio da Salerno, dal Pellegrini Vecchio e dal Cardarelli. Il soggetto defunto, nato nel 1952, nonostante l’emorragia in cui è incorso, doveva godere di buona forma fisica, visto che sono stati recuperati le cornee, i reni, il fegato e forse anche il cuore. Ai familiari del defunto va il nostro cordoglio accompagnato da un grande grazie a nome di coloro i quali riceveranno i suoi organi e godranno ancora della bellezza della vita. Sicuramente un plauso a tutti i medici, ed attendiamo di conoscere i nomi, che si sono prodotti al meglio per ottenere risultati che in un piccolo ospedale di provincia, magari sarebbero stati inaspettati.