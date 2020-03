Giornalisti. L’Ordine della Campania ringrazia l’arcivescovo Francesco Alfano per il suo messaggio

“Ringrazio monsignor Francesco Alfano a nome di tutti i giornalisti, per la gratitudine espressa nei confronti della nostra professione, impegnata da settimane sul campo e nelle redazioni per raccontare il coronavirus e a contrastare le fake news”.

Così Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine della Campania, in risposta ad un videomessaggio dell’arcivescovo della diocesi di Sorrento-Castellammare, Francesco Alfano, disponibile sulla piattaforma YouTube all’indirizzo https://youtu.be/78DSfCE-HXU

“Dico grazie a te giornalista. Quanto abbiamo bisogno del tuo lavoro spesso nascosto ma assai prezioso, oggi in modo speciale – dichiara monsignor Alfano nel suo messaggio – Siamo stati catapultati tutti dalla piazza reale a quella virtuale. Tutti sui social. Tu ci vieni in aiuto, ci metti per la strada. Ci devi stimolare a sapere distinguere le notizie vere da quelle false, le notizie buone da quelle cattive. A non farci prendere dall’ansia, dalla confusione. Siamo nelle tue mani. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Quello che fai è prezioso perché ci permetti di riprendere fiato, di guardare in avanti e aiutarci a vicenda. Benedico il tuo lavoro e invoco la benedizione del Signore perché quello che stai facendo vada a vantaggio di tutti, aiuti tutti a guardare la realtà in modo più pacato e oggettivo e ci permetta di costruire assieme un domani migliore”.