Ginnastica, per Salerno e Stabia incetta di titoli regionali Gold, bene Campania 2000 e Cag Napoli

Assegnati i titoli regionali Gold di artistica maschile e femminile della Federazione Ginnastica d’Italia. All’Olympia Sporting di Monteruscello è andata in scena la femminile che ha fatto registrare il successo nelle J1 di Elisa Agosti, in forza alla Ginnastica Salerno di Stefania Cocozza, che ha preceduto sul podio Carolina Suozzo e Luisa Brancaleoni, entrambe del Cag Napoli di Alberto Savarese. Ai piedi del podio Sara Abagnale e Giorgia Vingiani del C.G.A. Stabia di Stefania Gini. Nelle J2 il titolo è andato a Nunzia Dercenno, ancora della Ginnastica Salerno davanti a Elena Trimboli del Cag Napoli, seguita da Rosalba Sorgente, Gaia Mirabello e Valentina Di Giorgio, tutte tesserate quest’anno per la Gymnastix Giugliano di Cristina Righetti. Nelle Senior, infine, rivincita del Cag Napoli con Giulia Mancini che ha preceduto Giulia Pizza e Giulia Zito, della Ginnastica Salerno, e Martina Becherucci, della Gymnastix.

Nella sezione maschile, presso il Polo Tecnico Federale di Castellammare di Stabia, 4 titoli regionali sono stati appannaggio del club di casa, il C.G.A. Stabia di Angelo Radmilovic. Murilo Coppola ha vinto nell’A1 davanti al compagno di squadra Gabriel Russo e Antonio Castelluccio e Michele Coppola della Fitness Trybe Pomigliano d’Arco di Graziano Piccolo. Nell’A3 è stato Vincenzo Scarpa a laurearsi campione regionale davanti ad Alessandro Pecoraro della Ginnastica Salerno di Valerio Darino, mentre nell’A4 ha vinto Andrea D’Alessio che ha preceduti Mattia Ghezzi e Achille Cammarota, entrambi della Ginnastica Campania 2000 di Massimiliano Villapiano e Salvatore Galasso. Il quarto successo del C.G.A. Stabia è arrivato grazie a Dario Albano nei J1, mentre nei J2 è stata la Ginnastica Salerno a piazzare sul podio tre suoi atleti, nell’ordine Alessio Ventura, Edoardo Sugamele ed Emanuele Nacca, che hanno preceduto il ginnasta di casa Giuseppe Fiorinelli. Vittorie solitarie, infine, per Manuel Malasomma nell’A2 e Carlo Salsedo nei Senior della Ginnastica Salerno e di Luciano Tartaglione della Ginnastica Campania 2000 nei J3. Il club di Fuorigrotta ha fatto, poi, man bassa nelle specialità con Dario Nunziante nei J3 a corpo libero, anelli, parallele e sbarra, con Emidio Della Pietra al cavallo maniglie e con Manlio Massaro, tra i senior, al cavallo maniglie, anelli e sbarra. Gli altri tre titoli senior, corpo libero, parallele e volteggio, sono andati a Christian Atte, da quest’anno in forza alla Ginnastica Salerno.