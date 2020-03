Giada Lepore e la lettera di Bocelli che l’ha spinta a vincere il concorso Franco di Franco a Positano

Giada Lepore, classificatasi al primo posto nel concorso musicale Franco di Franco a Positano, ha puntato con determinazione sul canto grazie ad una lettera ricevuta da Andrea Bocelli.

“Carissima Giada, ho saputo dalla tua mamma che hai perduto la vista. Come sai, è capitato anche a me”. A scrivere è Andrea Bocelli, destinataria la giovanissima cantante sannita Giada, incoraggiata sulla sua strada proprio dal celebre tenore. Alessandro Lombardo su “Il Mattino” scrive di questa lettera toccante, offre una riflessione sul significato profondo del vedere, soprattutto per un’umanità che, abbagliata dai flash della “società dell’immagine”, ha finito per brancolare nel buio.

Da quella lettera a oggi, la giovane artista ha continuato a coltivare la sua passione per il canto con intensità. Iscritta all’Accademia di Santa Sofia, si è esibita anche alle Universiadi, cantando per la finale mondiale di calcio femminile e si è classificata al primo posto del concorso nazionale “Franco Di Franco” a Positano.