Getafe ufficializza: “Non andremo a Milano”.

In vista della partita di Europa League di domani sera tra Getafe e Inter, arriva l’ok dalla Uefa ma il presidente spagnolo, Angel Torres, dichiara di non voler far scendere in campo la sua squadra per tutelare la salute di tutti. “Il Governo ha detto che non si può viaggiare, non lo faremo. E mi auguro che anche la Roma non viaggi per Siviglia, così da non correre rischi. La UEFA sa tutto. Deciderà cosa fare, se sanzionarci o rinviare la partita. Io devo tutelare la mia gente, questo viene prima del calcio”.