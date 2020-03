Gesto solidale ad Anacapri, una famiglia espone fuori all’abitazione un banchetto con generi alimentari a disposizione di chi è in difficoltà

L’emergenza Coronavirus ha portato come diretta conseguenza il blocco di molte attività lavorative e sono tantissime le persone in difficoltà economica che non riescono nemmeno a fare la spesa per mettere un piatto caldo a tavola. In questi momenti è importantissima la solidarietà da parte di chi ha qualche possibilità in più. Sull’isola di Capri sono tante le famiglie in difficoltà poiché la principale fonte di reddito è il turismo, attualmente in ginocchio. Ma vogliamo riportare un gesto bellissimo di una famiglia di Anacapri che – come riporta Caprinews – ha messo fuori dal cancello della propria abitazione nei pressi di Piazza Cerio un tavolino con pacchi di pasta, bottiglie di pomodoro e barattoli di piselli. Su una lavagna hanno scritto. “Se ne hai veramente bisogno pizzica da qua”. Un gesto che sicuramente sarà da esempio per molti.

(foto di Caprinews)