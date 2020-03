Furore, il sindaco Milo: “Ringrazio i Carabinieri che ci stanno vicini. Stasera siamo pronti per il flashmob”

Abbiamo intervistato il sindaco di Furore, Giovanni Milo, con l’intento di fare il punto della situazione, in questi giorni delicati.

“Per prima cosa voglio fare un grande abbraccio ai Carabinieri di Amalfi che ci stanno vicini – ha dichiarato Milo -. Siamo impegnati tutti i giorni, anche nel weekend, per i nostri cittadini in questo momento.

I furoresi stanno rispettando al meglio le regole, nonostante le nuove disposizioni arrivino spessissimo, sia dal Governo che dalla Regione. Siamo tutti uniti e lavoriamo insieme. Furore è l’ultimo paese, geograficamente parlando, della Costiera Amalfitana e il lavoro che si sta facendo è davvero enorme e impegnativo”.

Milo ha fatto sapere che anche Furore parteciperà al flashmob di stasera: “Per questa sera siamo pronti”.

Ricordiamo che il flashmob a cui praticamente tutti i paesi della Costiera amalfitana stanno aderendo è un modo per sentirci tutti uniti e per mostrare quanto si sta lottando in questo momento difficile.