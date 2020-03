Furore, Enpa Costa d’Amalfi mette in salvo caprette non registrate

Operazione domenicale dei volontari dell’Enpa Costa d’Amalfi con un intervento a Furore, dove hanno salvato delle caprette non registrate, che vagavano nei pressi del paese del Fiordo. “Nella giornata di oggi (ieri, ndr) – ci spiega l’Associazione, coordinata dal presidente Benedetto Amato – siamo intervenuti per mettere in salvo 13 caprette, allertati da passanti, ci siamo recati sul posto, precisamente sulla SS Amalfitana, tra il Fiordo e la Praia. Le caprette invadevano la strada mettendo a rischio la loro vita e quella dei veicoli in transito. Al controllo non si evidenziava nessun identificativo che potesse farle risalire a un proprietario. In seguito abbiamo provveduto alla loro messa in sicurezza, riportandole nel luogo in cui si trovano attualmente.”

“Quello che abbiamo potuto constatare – specifica la sezione costiera dell’Ente Nazionale Protezione Animali – è che purtroppo, non si trovano in un posto adatto ai loro fabbisogni, quindi, quanto prima, provvederemo a segnalare al Sindaco di competenza del territorio di Furore, il quale dovrà trovare una sistemazione consona. Alla medesima segnalazione sarà aggiunta, da parte della nostra Associazione, la volontà di renderci disponibili ad adottare e a prendercene cura.”