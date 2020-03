Furore. Antonella Marchese chiede provvedimenti urgenti

Al Sindaco di Furore

Al Dott. Antonio D’Arienzo

Oggetto: richiesta Provvedimenti per contrasto del Covid-19

Premesso che:

– Il Virus COVID-19 continua ad imperversare e a destare preoccupazione;

– In mancanza di vaccino e di cure sufficienti, il comportamento del singolo come quello delle Istituzioni diventa fondamentale: il superamento dell’emergenza dipenderà, prima di ogni cosa, dal senso di responsabilità di tutti noi.

La sottoscritta, pertanto, a nome del Gruppo Politico “Furore nelle Tue Mani”

CHIEDE

1. DI PROGRAMMARE IMMEDIATAMENTE UNA SANIFICAZIONE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE SERIA E ADEGUATA. Dovreste aver appreso che non si esclude una sopravvivenza del virus Covid-19 fino a nove ore anche nell’ambiente esterno, da cui scaturisce la raccomandazione di alcuni esperti di adottare l’abitudine di depositare le scarpe fuori casa;

2. DI AUTORIZZARE, in linea alle disposizioni governative, IL LAVORO SMART DEI DIPENDENTI COMUNALI, laddove possibile e SPECIALMENTE DEL DOTT. ANTONIO D’ARIENZO, residente a Cava Dei Tirreni, dove si è registrato un primo caso accertato di Coronavirus; dopo “la quarantena anche del sito del Comune di Furore”, ad una settimana dall’estensione a tutte le Regioni d’Italia delle severe restrizioni alla mobilità individuale disposte inizialmente per la Lombardia, abbiamo constatato che non è stato consentito a nessun dipendente Comunale di svolgere le proprie mansioni da Casa. Cosa si aspetta?

3. Di rassicurare la cittadinanza, (altra cosa che ci saremmo attesi da un pezzo) sui presunti rientri a Furore dal Nord Italia e sulla presenza a Furore di persone provenienti da uno dei quattro Comuni Campani sottoposti a quarantena collettiva;

4. Di sfruttare i (tanto sbandierati) buoni rapporti con i Comuni limitrofi per tentare di congegnare una vigilanza ASSOCIATA, ASSIDUA E QUALIFICATA del paese, in considerazione del fatto che Furore manca (ancora) di un Agente di Polizia Municipale ed è interesse dell’intero territorio contenere il diffondersi del virus COVID-19.

Cordialmente,

Antonella Marchese, Capogruppo di “Furore nelle Tue Mani”