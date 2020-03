Follie da quarantena, accoltella sei volte il vicino: domiciliari per il 58enne nel salernitano

E’ accusato di tentato omicidio , dopo aver inferto sei coltellate al vicino di casa. Il gip del tribunale di Nocera Inferiore ha disposto, in attesa del processo – come scrive il quotidiano “La Città” – che l’uomo sconti la misura restrittiva degli arresti domiciliari in un altro appartamento, sempre nel territorio comunale. La settimana scorsa, infatti, il 58 enne, a causa delle sue condizioni di salute, era stato scarcerato e rimandato a casa, proprio nella casa accanto a quello del pensionato che aveva tentato di ammazzare qualche mese prima.