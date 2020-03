Flashmob a Positano: un messaggio di speranza, ma anche di promozione turistica. Ecco perché

Anche Positano è stata protagonista dei vari flashmob che si sono tenuti in questi giorni complicati. In tutta Italia ci sono state manifestazioni di speranza attraverso cori, canzoni e suonate proposte direttamente dai balconi di casa.

E anche la perla della Divina non è stata da meno, in tal senso. Il video proposto da Italia.it, vede anche Positano protagonista per un messaggio che non è soltanto un messaggio di speranza, ma forse ha un significato ancora più emblematico.

In che senso? Nel senso che ancora una volta Positano fa parlare di sé, si dimostra simbolo di una Italia che lotta, una Italia magnifica, unica. Qualsiasi cosa i positanesi facciano fa il giro del mondo, lasciando un messaggio positivo: non solo lo stare insieme, sul balconi delle proprie abitazioni, godendosi uno spettacolo unico, descritto più volte nella letteratura, soprattutto dallo scrittore tedesco Stefan Andres, ma un messaggio che è andato oltre le previsioni.

Positano è difatti l’unico paese, relativamente di piccole dimensioni, che è stato “citato” in vari filmati, tra cui quello che è stato montato per il presidente del Consiglio Conte. Anche altri portali, siti e canali web hanno trasmesso immagini della perla della Costiera Amalfitana.

Paradossalmente, quindi, questo momento non deve farci pensare soltanto al negativo, alla sofferenza che si sta vivendo, ma deve essere anche un messaggio di bellezza. Una bellezza unica che è riconosciuta da tutto il Mondo e che non potrà mai smettere di attirare l’attenzione su di sé, visto che Positano è unica e questo lo sanno tutti…

Questo il video di Italia.it, con Positano che appare all’inizio del filmato: