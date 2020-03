Fiocco rosa in Penisola sorrentina: benvenuta Miriam! La gratitudine del nonno all’ospedale di Vico

Penisola sorrentina, Vico Equense/Sant’Agnello. Una splendida notizia ci colma il cuore di gioia, in questi attimi in cui anche le piccole cose fanno la differenza. Un bagliore di luce in mezzo a tanta oscurità ha illuminato l’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense.

Ieri è venuta al mondo la piccola Miriam! Incontenibile la gioia dei genitori, Francesca e Gaetano, oltre che i nonni già innamorati della splendida neonata.

Durante una tale emergenza sanitaria risulta davvero complicata la gestione di una nascita, ed è proprio per questo che il “neo – nonno” di Miriam, nonché nostro lettore da Sant’Agnello, si complimenta con lo staff del nosocomio vicano.

Da parte dell’intera redazione gli auguri più sinceri, partecipiamo con affetto alla gioia della famiglia. Complimenti Franesca e Gaetano, benvenuta Miriam!