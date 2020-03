Filippo Inzaghi: “Bisogna portare a termine il campionato.”

Il Benevento, primo in classifica, a 20 punti dal Crotone, può già ritenersi in serie A. Non è però d’accordo il suo allenatore, Filippo Inzaghi, che ai microfoni di Sky dice: Vogliamo ricominciare a giocare, anche ad agosto. In un momento così difficile, abbiamo fatto tutti un passo indietro, la salute è la priorità più grande. L’unica cosa che mi sento di dire e pensare è che, nel momento in cui tutto finirà, e speriamo il più presto possibile, noi vogliamo ricominciare a giocare. La cosa più giusta e logica è tornare a farlo, vogliamo finire quanto iniziato per otto mesi per evitare equivoci e che qualcuno subisca dei danni. Va bene anche ad agosto, non capisco chi dice il contrario e non capisco quali interessi ci siano. Vogliano finire il campionato ricominciando a giugno, luglio o anche agosto, qualunque altra decisione penalizzerebbe qualcuno, tra ricorsi in tribunale e fallimenti di società e il calcio non perderebbe due mesi ma due anni”.