Una Fiat 500L Cross alla Pubblica Assistenza Millenium Amalfi per la consegna di beni di prima necessità

La Pubblica Assistenza Millenium Amalfi nella sua qualità di associata Anpas Associazione nazionale pubbliche assistenze è stata assegnataria di una delle 130 vetture Fiat e Jeep della flotta Leasys. L’ autovettura FIAT 500L CROSS assegnata alla Millenium Amalfi sarà utilizzata dai volontari per consegnare farmaci, pasti e beni di prima necessità ai cittadini in difficoltà. La grande famiglia Anpas ha voluto contribuire alle necessità del territorio costa d’Amalfi, per aiutare a contrastare l’emergenza sanitaria nazionale.

Torino, 27 marzo 2020 – FCA Bank e la sua controllata Leasys intervengono a sostegno della comunità colpita dalla diffusione del Covid-19, fornendo un supporto concreto all’ANPAS, l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Leasys ha messo a disposizione dei volontari 130 vetture appartenenti alla propria flotta, per aiutare a contrastare l’emergenza sanitaria nazionale.