Festa del papà. Le dediche dei campioni dello sport tratte dalle frasi più celebri.

Per la festa del papà, tanti campioni dello sport hanno scelto delle celebri frasi da dedicare ai propri padri vicini o lontani; eccone alcune;

CRISTIANO RONALDO. “Credo che ciò che diventiamo dipende da quello che i nostri padri ci insegnano in momenti strani, quando in realtà non stanno cercando di insegnarci. Noi siamo formati da questi piccoli frammenti di saggezza” (Umberto Eco)

LEO MESSI. “La cosa più grande che un papà può fare per i propri figli, è amare la loro mamma” (Anjaneth Garcia Untalan)

MAURO ICARDI. “Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli” (Friedrich Schiller)

MARIO BALOTELLI. “Non riesco a pensare ad alcun bisogno dell’infanzia altrettanto forte quanto il bisogno della protezione di un padre” (Sigmund Freud)

VALENTINO ROSSI. “Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani” (Reed Markham)

FEDERICA PELLEGRINI. “Ho appreso che quando un neonato stringe con il suo piccolo pugno, per la prima volta, il dito di suo padre, lo tiene intrappolato per sempre” (Gabriel García Márquez)

MASSIMILIANO ALLEGRI. “Un padre è meglio di cento insegnanti” (George Herbert)

JOSE’ MOURINHO. “Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà” (Anonimo)

FRANCESCO TOTTI. “I padri devono sempre dare, per essere felici. Dare sempre, l’esser padre sta in questo” (Honoré de Balzac)

CIRO IMMOBILE. “Non devi meritare l’amore di tua madre. Devi meritare l’amore di tuo padre. È più particolare” (Robert Frost)

DIEGO ARMANDO MARADONA. “Sai quali sono i cattivi padri? Quelli che hanno dimenticato gli errori della loro giovinezza” (Denis Diderot)

LEWIS HAMILTON. “Subito dopo Dio, viene papà” (Wolfgang Amadeus Mozart)

BOBO VIERI. “A te che sei/Essenzialmente sei/Sostanza dei sogni miei/Sostanza dei giorni miei” (Lorenzo Cherubini)