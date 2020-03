Federalberghi, il punto sul turismo in Penisola sorrentina. Iaccarino: “Italia screditata a livello mondiale”

Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania e Penisola Sorrentina, fa il punto della situazione del turismo nella Regione alla luce dell’emergenza Coronavirus. “Ad oggi – precisa il leader degli albergatori campani – arrivano solo disdette e nessuna prenotazione, anche perché in tanti sperano in un successivo calo dei prezzi. I dati relativi ai soggiorni annullati per ora sono pesantissimi per marzo ed aprile, ma arrivano cancellazioni anche per i mesi di alta stagione”.

«Capisco le ragioni sanitarie, che devono avere la priorità su tutto. Chiedo solo di fare attenzione, perché bloccare del tutto gli sbarchi a Capri può avere ripercussioni sull’immagine della Campania e dell’Italia a livello mondiale». Il Mattino di oggi riporta la risposta di Iaccarino a stretto giro all’ordinanza del governatore De Luca, legata al fatto che gli ospedali di queste località, come ha spiegato lo stesso De Luca, dispongono di pochi posti letto in terapia intensiva dove ricoverare eventualmente coloro che risultassero contagiati dal Coronavirus. Il leader degli albergatori campani non nasconde la preoccupazione.

“Temiamo – aggiunge Iaccarino – che sia in atto una vera e propria campagna per screditare l’Italia a livello mondiale. Booking, ad esempio, di propria iniziativa, ha inserito Venezia nella zona rossa. Eppure – conclude il numero uno degli albergatori della Campania – ci sono ormai focolai del Covid-19 in tutto il mondo, ma sembra che venga preso di mira solo il nostro Paese”.