Fake news coronavirus a Ticciano di Vico Equense. L’attacco del Sindaco Buonocore e la smentita

Penisola sorrentina, Vico Equense. Si tratta di un gesto davvero assurdo, irresponsabile e del tutto immaturo. Sfruttare un sito utilizzato per scherzi in un momento talmente delicato e diffondere una fake news sul coronavirus, generando ulteriore panico e psicosi. Oltretutto, la propagazione di una notizia del genere in una zona turistica come Vico Equense e la Penisola sorrentina arreca un danno notevole al paese ed alla sua immagine.

Il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore ha smentito pubblicamente sul suo profilo Facebook la notizia del presunto caso da coronavirus nella frazione di Ticciano.

Questo il post del sindaco e la smentita:

Notizia completamente falsa

Trattasi di pura cattiveria e vero sciacallaggio Sono in stretto contatto col Direttore degli Ospedali Riuniti della Penisola Sorrentina per monitorare ogni movimento

Channel 45 news, ricordiamo, è un sito utilizzato per creare notizie false e burlare gli amici. Si raccomanda di farne un uso responsabile e non menzionare il coronavirus in scherzi del genere che potrebbero allarmare un’intera città.

Ricordiamo, inoltre, che ad oggi NON vi sono casi di coronavirus a Vico Equense ed in Penisola sorrentina, dunque, manteniamo la calma e lottiamo contro gli irresponsabili che generano soltanto terrore.