Facciamo Comunità. Al via il contest di #Positanonews #iorestoacasa: foto e video

La redazione di Positanonews ha pensato al miglior stratagemma possibile per sollevare l’umore di tutti i lettori costretti (come noi) tra le mura di casa per una causa giusta che dice molto del nostro senso di comunità e di responsabilità verso gli altri. Ci siamo chiesti come potevamo essere utili al di là e oltre al nostro consueto dovere di informarvi e di raccontarvi cosa sta succedendo in Costa di Amalfi e Sorrento. Abbiamo lanciato il contest a tema #iorestoacasa.

Come partecipare

Per partecipare al concorso è necessario seguire Positanonews su Instagram e cliccare “mi piace” sulla Facebook, pubblicando foto o brevi video taggandoci ed inviandoli su Whatsapp (con nome, cognome e paese), in cui raccontate le vostre attività casalinghe, i vostri passatempi, gli stratagemmi per occupare i bambini, i giochi che vi siete inventati in questi giorni in cui il governo ci raccomanda di restare più tempo possibile in casa.

In palio una cena per due

Tra il materiale che ci invierete, verrà sorteggiata una foto o un video in base ad esclusività ed originalità. I vincitori potranno godere di una cena per due interamente offerta da Positanonews non appena tutto questo sarà finito e le nostre vite torneranno alla normalità.

Al momento la cena per due si terrà al ristorante “La Stelluccia” di Sant’Agnello e “Refood” di Sorrento. Gli sponsor che vogliono aderire mandino una mail a info@positanonews.it.