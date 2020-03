EVOLUTION DANCE NON SI FERMA A MASSALUBRENSE

di avviamento al palcoscenico, con sede a Massa Lubrense.

Direttrici artistiche Alessia Esposito Lina attanasio, Lisa Esposito.

Per fare fronte a questa emergenza nazionale che ci ha viste costrette a dover chiudere la nostra amata scuola e quindi ad allontanarci fisicamente dai nostri allievi. Abbiamo ritenuto necessario sfruttare lo Smart working come opportunità per continuare la didattica del lavoro accademico, tramite lezioni online.

Gli allievi della scuola di tutte le fasce d’età dai più piccini ma anche gli adulti, si impegnano quotidianamente a seguire le lezioni proposte dagli insegnanti su un portale online e a mantenere attivo, non solo un lavoro didattico ma anche un legame affettivo che è da sempre il punto di Forza della nostra scuola.

Non mancano infatti al termine delle lezioni, chiacchiere e sorrisi.

Quindi tra una sbarra di danza classica, un riscaldamento di modern, un balletto di social dance, lezioni di workout, pilates, nonché compiti come lavori coreografici e recensioni suguite alla visione di balletti classici e musical, riusciamo così a stimolare la creatività, la singolarità e la cultura di ogni allieva. Con lo scopo di dimostrare che nonostante tutto la DANZA, L’ARTE ed Evolution dance NON SI FERMANO.

#iorestoacasa #evolutiondancenonsiferma #andratuttobene

Grazie 😊