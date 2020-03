Emergenza sanità a Napoli: dispositivi di protezione individuale ridotti all’osso

Tute e mascherine con il contagocce, riporta il Mattino. Medici senza scudo: al Cardarelli scarseggiano le protezioni per gli operatori in trincea.

Come in ogni grande emergenza anche per Covid-19 emergono punti di forza e punti di debolezza nell’organizzazione delle cure. La mancanza di mascherine e di dispositivi di protezione individuale è la criticità più sentita dagli operatori sanitari.

Ogni azienda sanitaria si arrangia come può, in questi giorni duri, razionando le riserve e adottando stratagemmi per ovviare il problema.