COMUNICAZIONE PER I CITTADINI DI SANT’ AGNELLO !! …

Vista l’ emergenza sia sanitaria che economica dovuta alla pandemia da covid 19 la mia amministrazione gia’ nei giorni scorsi prima delle disposizioni del governo centrale che ha stabilito fondi ai comuni ha provveduto a variazioni di bilancio per implementare le risorse per i servizi sociali per azioni in favore delle famiglie in difficolta’!! Per cui abbiamo previsto card e buoni pasti sia per le famiglie gia” seguite dai servizi sociali con i.s.e.e. basso come previsto per legge sia per i nuclei familiari che non rientrano in queste categorie ma che si trovano in momentanea difficolta’ avendo perso il lavoro per l emergenza da covid 19!

Queste categorie potranno accedere al beneficio tramite autocertificazione come da modello allegato !

Le richieste potranno essere fatte da domani ai servizi sociali digitalmente o attraverso il numero verde allegato ! La consegna delle card o buoni spesa che sono gia’ materialmente al comune e che contiamo di iniziare a distribuire a chi ne ha diritto gia in settimana sara’ effettuata dalla nostra Protezione civile su incarico dei Servizi sociali!! Lavoriamo affinche’ ci sia il massimo aiuto alle famiglie in difficolta’ nel modo piu asettico e trasparente !!! Un abbraccio forte a tutti !