Emergenza Coronavirus. Tre nuovi contagiati a Salerno. Dei 40 tamponi analizzati nel laboratorio di analisi dell’Ospelade Ruggi, 5 ne sono risultati positivi. Ben 3 di questi sono di Salerno città, mentre gli altri della provincia, uno di Cava de’ Tirreni, l’altro di Sarno.

Questi si aggiungono, dunque, ai 4 casi già accertati negli scorsi giorni. Ben 7 i contagiati in città.

In occasione dell’emergenza coronavirus, un’area dell’Ospedale è stata attrezzata adeguatamente, con la realizzazione di sette posti letto in isolamento e 27 in terapia intensiva e sub intensiva saranno presto a disposizione. Tra l’Ospedale Ruggi di Salerno ed il Da Procida, dunque, saranno almeno 50 i posti letto destinati ai pazienti più gravi.