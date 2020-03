Emergenza coronavirus, a Tramonti si fa squadra per aiutare anziani e immunodepressi costretti in casa

Vista la grave emergenza sanitaria, dovuta alla diffusione del coronavirus – covid 19, ed alle conseguenti difficoltà di condurre una vita normale, l’Amministrazione Comunale di Tramonti con gli Assessorati ai Servizi Sociali e alla Famiglia – usufruendo della convenzione con la P.A. “I Colibrì Costa d’Amalfi” – ha intrapreso alcune misure a favore di persone anziane sole o comunque in situazioni di effettivo disagio.

Con la misura “pronto farmaco” si possono richiedere i farmaci di cui si ha bisogno, che saranno consegnati direttamente a domicilio. Mentre, con la misura “pronto spesa” si possono richiedere i generi alimentari e di prima necessità, che saranno consegnati direttamente a domicilio. Per poter usufruire di tali servizi, bisogna telefonare prima il proprio medico di base per la ricetta e ai negozi per l’ordinazione, quindi contattare l’associazione I Colibrì al numero 3333098075. I volontari provvederanno, gratuitamente, alle consegne domiciliari.

«In un momento di così dura prova, è necessario riscoprire le radici solidali della nostra comunità – ha detto il Sindaco Domenico Amatruda -, che ha saputo affrontare con coraggio, fiducia e spirito di unità le situazioni difficili della propria storia». «Si ringraziano, dal profondo del cuore, i professionisti, gli esercizi di vendita ed i volontari tutti che rendono possibili questi gesti di solidarietà e di vicinanza alla popolazione. Il nostro dovere di amministratori locali è quello di assicurare ai cittadini una presenza costante», ha aggiunto il vicesindaco Vincenzo Savino. Per ulteriori informazioni o esigenze, rivolgersi al comando di Polizia locale, al n. 3296505131.