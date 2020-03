Emergenza coronavirus, Tramonti e Maiori ordinano chiusura temporanea dei cimiteri comunali

I comuni di Maiori e Tramonti ordinano per la chiusura temporanea dei cimiteri comunali. Il provvedimento da parte delle due amministrazioni è giunto questo pomeriggio, recependo l’ultima ordinanza della Regione Campania, la numero 15 di oggi 13 marzo. Nel paese collinare della Costiera, l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere anche il centro di raccolta rifiuti.

“Considerato che recarsi al Cimitero e al centro di raccolta in questo momento non rappresentano una necessità e vista l’impossibilità nel dichiarare tutto questo con autocertificazione – si legge nel post della pagina del Comune di Tramonti – , alla luce dell’entrata in vigore dell’ultima Ordinanza regionale, il Cimitero comunale e il centro di raccolta rimarranno chiusi fino a nuove disposizioni”.