Emergenza Coronavirus, il Soccorso Alpino e Speleologico: “Evitate escursioni per qualche settimana”

Anche il CNSAS, il Soccorso Alpino e Speleologico Campania, ha voluto mandare un chiaro messaggio agli amanti della montagna e delle escursioni. In questo momento così delicato, è stato consigliato di evitare escursioni.

“Prendendo spunto dalle disposizioni e limitazioni imposte dal Consiglio dei Ministri, e dall’intervento di ieri ad Avella (AV) -si legge- il CNSAS invita tutti gli amanti della montagna ad avere atteggiamenti estremamente responsabili. In un momento così particolare e delicato per l’intera Nazione, in cui il servizio di emergenza-urgenza (di cui il CNSAS è parte attiva ed integrante) è sottoposto a forti pressioni, qualsiasi richiesta di intervento distoglierebbe risorse importanti da un “sistema” in questo momento già impegnato a contenere e risolvere questa emergenza nazionale.

La montagna, la grotta, la forra e tutti gli altri ambienti sono lì da migliaia di anni e rimandare la vostra attività di qualche settimana o qualche mese non sarà un problema, anzi, vi farà tornare “outdoor” con maggiore piacere. Non vogliamo limitare la libertà di alcuno, ma condividendo tutti la stessa passione, sentiamo di poter chiedere uno sforzo e invitare tutti al rispetto delle regole emanate dal Governo.

Non dimenticate, inoltre, di mantenere comportamenti oltremodo prudenti sotto tutti i punti di vista. Grazie a tutti voi ma soprattutto a chi osserverà questi consigli…”.