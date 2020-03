Emergenza Coronavirus Sentiero degli Dei no a escursioni, ma anche ai singoli vietato andare a piedi e sarà sempre peggio. Per poco , si spera. Ora che è stata dichiarata la Pandemia ci saranno altre strette e chiusure. Servirà l’autocertificazione anche per uscire di casa.

Ci fanno continue segnalazioni a Positanonews, di escursionisti sul Sentiero degli Dei in Costiera amalfitana, o a Punta Campannella in Penisola Sorrentina. Allora no a escursioni, amate tantissimo a Positano, Praiano, Amalfi, Sorrento , che stavano crescendo, anche se sono sane e naturali.

Andare in gruppo è assolutamente vietato. Ma non solo , si può uscire di casa solo per i motivi prescritti dal decreto. Ovviamente il rispetto delle regole, deve essere anche associato al buon senso e l’equilibrio, ma essendo regole sanitarie si rischia ulteriore stretta.

Bisogna uscire per lo stretto necessario e indispensabile ed anche chi esce a piedi deve portare l’autocertificazione. Dunque per quanto riguarda il Sentiero degli Dei, sul quale ci arrivano continue segnalazioni, comprensibile che una cosa così naturale e sana non venisse vista come vietata, ma lo è .

Non vogliamo scrivere, come ci hanno segnalato, di quale gruppo o chi , c’è stata sicuramente la buona fede e la mancanza di controlli, ma purtroppo è così . Quindi chi si muove da un comune a un altro deve autocertificare questo spostamento, e lo sport e la passeggiata non rientrano fra questi motivi, ma addirittura si potrebbe decidere di richiederla anche per la semplice uscita di casa. E’ chiaro che se una persona ha un terreno da coltivare o animali da mantenere si farà rientrare in questi casi di necessità, ma passeggiare e fare escursioni non è consentito. Una tristezza che finirà speriamo presto, visto che amiamo le escursioni e le riteniamo salutari.

Chiaro, inequivocabile il messaggio lanciato in conferenza stampa dal Capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli che ha anche fatto sapere che…

Una misura di chiusura generalizzata deve ancora essere valutata, al momento non ci sono decisioni.

Un annuncio, quello di Borrelli sulla prospettiva di un ulteriore inasprimento delle misure, che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore, quanto mano a partire dalla Lombardia. In realtà anche il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca sta valutando questa ipotesi.

Innanzitutto chiusura totale di tutte le attività, tranne farmacie e negozi di alimentari. Purtroppo l’unica cosa da fare, salvo i casi di autocertificazione, è stare a casa.