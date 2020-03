Emergenza Coronavirus, Scala. Il Sindaco scrive ai cittadini: “Siamo una famiglia”

Scala, Costiera Amalfitana. Il sindaco del Comune di Scala ha scritto ai cittaadini per ringraziarli della collaborazione e del rispetto delle norme per quanto riguarda l’emergenza relativa al Coronavirus. Riportiamo di seguito le parole del primo cittadino e dell’Amministrazione Comunale.

Cari, carissimi Scalesi,

Vogliamo ringraziarvi per la collaborazione del rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid – 19.

È difficile per tutti rinunciare a queste belle giornate di sole rimanendo in casa, ma queste nostre rinunce hanno un solo unico obiettivo: ritornare alla serenità quotidiana nella bellezza della nostra terra.

Stringiamo i denti e andiamo avanti, la nostra storia ci ha insegnato a combattere, abbiamo resistito sempre con forza e dignità.

Abbiate fiducia in noi, noi ne abbiamo tanta in voi e continuate ad aiutarci mantenendo la calma e rispettando ” le regole”.

Siamo una FAMIGLIA!

Buona domenica di sole e di speranza 🌈