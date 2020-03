Emergenza Coronavirus. Da Scafati a Positano: voglio rimanere per evitare contagi, la lettera a Positanonews.

“Buongiorno a tutta la redazione.

Mi chiamo Antonio Iovine, lavoro da circa 3 anni presso il tabacchi positano a punta rerginella.

Vi scrivo per alcune informazioni, abito a Scafati e tutti i giorni percorro la strada dal mio paese dove domicilio per recarmi a lavoro a positano e viceversa. Più volte sono sottoposto a controlli da parte delle forze dell’ordine ,per dimostrare la motivazione del mio spostamento. Ultimamente mi hanno parlato della “promiscuità di paese” e visto l’emergenza che stiamo attraversando, capisco benissimo lo stato di allerta che non è mai sufficiente. Io più che rassicurare proprio le forze dell ordine, e i clienti che frequentano la tabaccheria, che da ordinanza non e stata chiusa, posso dire che mi reco nel mio paese e nel mio domicilio dove vivo da solo con due cagnolini di compagnia, altro non posso dire per rassicurare la cosa. Ma da giorni visto proprio l’aggravarsi delle dinamiche, ho deciso di trasferirmi temporaneamente a positano, proprio per prevenzione ed evitare il mio spostamento .

Purtroppo nonostante le conoscenze date dal lavoro che svolgo, non riesco a trovare una sistemazione temporanea da poter evitare i continui spostamenti e l’eventuale possibilità di contagio.

Pertanto chiedo che questo mio messaggio venga divulgato al fine di risolvere questa mia situazione e non dover mettere in pericolo la salute dei positanesi.

Fiducioso in un vostro riscontro positivo porgo i miei cordiali saluti”.