Emergenza Coronavirus. Salernitano, sindaco compra cinquemila mascherine per i suoi cittadini

Sant’Egidio del Monte Albino, provincia di Salerno. Cinquemila mascherine per i cittadini di Sant’Egidio del Monte Albino. E’ l’iniziativa del sindaco Nunzio Carpentieri che ha stanziato fondi per acquistare il notevole quantitativo di mascherine. “Valuteremo la possibilità di ulteriori acquisti nei prossimi giorni – spiega Carpentieri – Ovviamente, non si tratta di dispositivi FFP2 o FFP3 e dunque non sicuri al 100 per cento, ma in ogni caso possono costituire un elemento ulteriore di tranquillità e sicurezza”. “Ci stiamo coordinando per organizzare la distribuzione alla popolazione – prosegue Carpentieri – che potrebbe partire già da martedì”.

Fonte La Repubblica