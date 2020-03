Emergenza Coronavirus, Ravello. Le regole del C.O.C. da seguire in caso di rientro a casa

Ravello, Costiera Amalfitana. Presso Il C.O.C. del Comune di Ravello continuano a pervenire segnalazioni circa il rientro di Concittadini da varie parti d’Italia e del Mondo.

Alla luce di tutte le direttive nazionali e/o regionali avvertiamo la opportunità di rivolgere a quanti rientrano, ma anche ai loro congiunti e amici di rispettare con il massimo rigore tutte le norme e soprattutto di assumere comportamenti responsabili anche di autodifesa.

Pertanto, si raccomanda a tutti di seguire le pochissime regole che in questi casi si traducono in tutela della salute propria, dei congiunti e della collettività

· Il rientro al proprio domicilio deve avvenire con mezzi pubblici o con mezzi privati, rispettando la regola di massimo 2 persone per macchina purché dello stesso nucleo familiare.

· Una volta rientrato al proprio domicilio è opportuno e raccomandato seguire un autoisolamento soprattutto nei confronti dei propri congiunti conviventi. In ogni caso è doveroso restare all’interno della propria abitazione per almeno 2 settimane.

· Controllare la temperatura corporea 3 volte al giorno e in caso di alterazione della stessa oltre i 37,5° e/o al comparire dei sintomi classici dell’influenza avvertire il medico curante o la guardia medica o il numero verde dedicato 800909699.

Per qualsiasi esigenza di approvvigionamento alimentare e di farmaci è disponibile il servizio di volontariato presso C.O.C Ravello telefonando al 3662686456 dalle 08.00 alle 18.00 di tutti i giorni.