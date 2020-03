Emergenza Coronavirus. A Ravello il 20 marzo Giornata del Dono del Sangue

Emergenza Coronavirus. A Ravello, Costiera Amalfitana, il 20 marzo Giornata del Dono del Sangue. Venerdì 20 marzo, in Piazza Fontana, per le persone di età compresa tra i 18 e i 60 anni, sarà possibile donare il sangue dopo aver preventivamente chiamato al numero 3662686456 per sottoporsi ad un primo screening telefonico, concordare l’orario di presentazione e le modalità di trasferimento per ciascun donatore e ricevere le opportune indicazioni e raccomandazioni.