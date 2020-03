Emergenza Coronavirus. Ragazza originaria di Cava de’ Tirreni resta a Milano: «Qui la situazione è surreale»

Sara Russo è originaria di Cava de’ Tirreni, ma vive a Milano, dove lavora presso uno studio legale. La ragazza, in questo momento di emergenza legato al coronavirus, ha deciso di rimanere in Lombardia, nonostante sia probabilmente il principale focolaio del contagio in Italia. Sara ha raccontato la sua vita da “reclusa”: «Qui la situazione è surreale, è tutto chiuso. Io e la mia coinquilina lavoriamo da casa in attesa della spesa che l’Esselunga ci consegnerà tra quindici giorni. Andiamo avanti con le conserve portate su dagli ultimi viaggi e che ci hanno preparato le nostre famiglie. Ci vorrebbe un De Luca anche il Lombardia che si è mosso in anticipo sapendo com’è la situazione nei suoi ospedali».