Emergenza Coronavirus. I provvedimenti della Regione Campania: cassa integrazione in deroga, sospensione pagamento tassa automobilistica, incentivi per la filiera bufalina

GIUNTA REGIONALE, PROVVEDIMENTI LEGATI ALL’EMERGENZA COVID-19. Si è riunita oggi la Giunta Regionale della Campania. Ecco alcuni dei provvedimenti più importanti.

Cassa integrazione in deroga per la Campania

Pubblicato oggi sul portale della Regione Campania l’Avviso che definisce l’iter per la presentazione delle Istanze di cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro della nostra Regione, anche con 1 solo dipendente. Grazie all’Accordo siglato il 19 marzo tra Regione Campana, INPS e ben 68 tra Associazioni sindacali e datoriali , si è giunti ad un testo che esprime una reale sinergia tra i tanti settori economici e sociali, unendoci nella solidarietà e nel sostegno ai lavoratori e datori di lavoro. L’Avviso è improntato al massimo snellimento delle procedure: istruttoria e decretazione a cura della Regione entro 48 ore e invio telematico all’INPS per l’erogazione del contributo . Non è un click day. Si parte alle 13 del 30 marzo.