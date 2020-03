Emergenza coronavirus, Premier Conte: “Il futuro dell’Italia è nelle nostre mani. Ognuno deve fare la propria parte”

Il Premier Giuseppe Conte annuncia alla nazione nuove misure restrittive, con i divieti per la zona arancione che si estendono a tutto il Paese. “I divieti sono estesi a tutta l’Italia” – riferisce il Presidente del Consiglio, e riguardano le misure che già conosciamo, ovvero quelle emanate con il Dpcm dell’8 marzo (ovvero ieri, ndr), che già da stasera saranno emesse per poi essere pubblicate già da domani mattina in Gazzetta Ufficiale.

“Il futuro dell’Italia è nelle nostre mani. Ognuno deve fare la propria parte” – ha detto Conte in conferenza stampa, rimarcando anche quanto annunciato in serata dal Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. L’Italia attualmente è il secondo paese al mondo dopo la Cina ad essere colpito dal coronavirus. Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha portato a 9172 i casi complessivi.