Emergenza coronavirus. Positano canta l'inno d'Italia dalle finestre e dai balconi

Emergenza coronavirus. Positano, Costiera Amalfitana, canta l’inno d’Italia dalle finestre e dai balconi. Come in molte località del nostro Paese, in seguito all’emergenza coronavirus ed al decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alle ore 18 di questo pomeriggio, anche nella perla della Costa d’Amalfi le persone si sono affacciate alle finestre ed ai balconi delle proprie abitazioni per suonare e cantare l’inno nazionale. A dimostrazione che l’Italia ed i suoi cittadini non si lasciano scoraggiare, trovando continuamente modi di reinventarsi anche nei momenti di maggiore difficoltà.