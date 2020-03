Emergenza Coronavirus, negli ospedali di Napoli scarseggia il sangue. Bel gesto degli operai della Whirlpool che donano in massa

Napoli. L’emergenza Coronavirus ha portato ad una riduzione delle scorte di sangue negli ospedali poiché molte persone non stanno più effettuando donazioni. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha lanciato questa mattina un appello invitando a donare il sangue, importantissimo in questo periodo di emergenza sanitaria. Un appello che alla fine non riguarda solo Napoli e la Campania ma coinvolge tutta l’Italia. Dopo aver aver ascoltato l’appello di De Luca è arrivata immediata la risposta degli operai della Whirlpool di Napoli che sono andati in massa a donare il sangue. Il Presidente De Luca, messo al corrente del loro gesto, ha inviato un messaggio di ringraziamento: “Ringrazio di cuore i lavoratori della Whirlpool per la grande sensibilità dimostrata. Abbiamo fatto subito partire l’organizzazione e già da domani mattina sarà possibile effettuare la donazione volontaria”.