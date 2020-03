Emergenza Coronavirus, Minori. Difendiamoci insieme: vietato percorrere il Sentiero dei Limoni

Minori, Costiera Amalfitana. Difendiamoci insieme: vietato percorrere il Sentiero dei Limoni. Per combattere l’epidemia in corso dobbiamo tutti rinunciare a qualcosa. La Costiera e le sue bellezze torneranno vivibili per tutti solo a prezzo di qualche sacrificio. I sentieri collinari sono perciò interdetti a qualsiasi uso non consentito.

L’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è compatibile con il contenuto dell’ordinanza regionale n. 15 del 13 Marzo 2020 (SI PUÒ USCIRE SOLTANTO PER MOTIVI DI LAVORO, DI SALUTE OVVERO PER SITUAZIONI DI NECESSITÀ). Torneremo a percorrere i nostri sentieri quando l’emergenza sarà cessata, adesso non sono ammesse deroghe di sorta. Siate responsabili e continuate ad aiutarci ad aiutarvi.